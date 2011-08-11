У НУНС пропонують не пускати алкоголіків і наркоманів до влади
08:21, 11 серпня 2011Політика
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Законопроект Куликова
У Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким забороняється нарко- та алкозалежним займати вищі державні посади.
Відповідний законопроект зареєстрований депутатом від НУНС Кирилом Куликовим.
Зокрема, документ пропонує ввести обов'язкову перевірку на залежність від алкоголю та наркотичних речовин, а також психіатричний огляд для кандидатів на посади першої та другої категорії (вищі державні посади).
Розголошення відомостей про хвороби осіб, які пройшли психіатричний і наркологічний огляд, не допускається.
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