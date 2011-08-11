У НУНС пропонують не пускати алкоголіків і наркоманів до влади

У Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким забороняється нарко- та алкозалежним займати вищі державні посади.

Відповідний законопроект зареєстрований депутатом від НУНС Кирилом Куликовим.

Зокрема, документ пропонує ввести обов'язкову перевірку на залежність від алкоголю та наркотичних речовин, а також психіатричний огляд для кандидатів на посади першої та другої категорії (вищі державні посади).

Розголошення відомостей про хвороби осіб, які пройшли психіатричний і наркологічний огляд, не допускається.

Українська правда