На Хрещатику - більше міліціонерів, ніж цивільних

На Хрещатику біля Печерського райсуду Києва збираються прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на акцію протесту проти її арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, по обидва боки Хрещатику та на вулиці Богдана Хмельницького перебуває велика кількість автобусів з правоохоронцями. Кількість міліціонерів значно перевищує кількість учасників акції.

На Хрещатику, як і раніше, стоять намети, які виконують функції громадських приймалень народних депутатів України.

До акції партії «Батьківщина» також долучилися інші опозиційні політичні сили – партія «Фронт Змін», Народний Рух України, парітя «За Україну!» та інші.

Водночас свою акцію продовжує ГО «Загальновоїнська спілка України», яку очолює екс-депутат від Партії регіонів Олег КАЛАШНІКОВ.

Судовий розгляд справи Ю.ТИМОШЕНКО має розпочатися сьогодні о 10.00.

Як зазначають народні депутати, Ю.ТИМОШЕНКО вже перебуває у залі судових засідань. Проте журналісти зможуть потрапити до зали лише за 20 хвилин до початку судового розгляду.