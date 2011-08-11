У Печерському суді сьогодні будуть розглядати аж три резонансні справи

У Печерському районному суді м. Києва сьогодні розглядатимуться одразу три резонансні кримінальні справи.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 9.30 розпочнеться розгляд кримінальної справи щодо екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

О 10.00 розпочнуться судові засідання з розгляду кримінальних справ екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА.

О 16.30 у Печерському райсуді розглядатимуть скаргу колишнього керівника «Укравтодору» Вадима ГУРЖОСА на постанову про порушення кримінальної справи.