Тігіпко визнав проблеми у переговорах з ЄС через процес над Тимошенко

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко став першим високопосадовим політиком, який визнав, "що процес проти Тимошенко ускладнює переговорний процес" України з ЄС про зону вільної торгівлі. Про це, як пише "Німецька хвиля", він заявив виданню німецьких ділових кіл Handelsblatt під час візиту до Берліна у середу, 10 серпня. Щоправда, з повідомлення на сайті газети в інтернеті не зрозуміло, чи Тігіпко мав на увазі суд над Тимошенко, чи рішення суду арештувати її.

У Берліні Тігіпко провів зустріч у Міністерстві закордонних справ Німеччини. За словами речниці німецького МЗС, чиновник високого рангу роз`яснив Тігіпку критичну позицію Німеччини стосовно арешту екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, передає інформагентство dpa. Чиновник знову наголосив, що суд має бути справедливим і з дотриманням норм правової держави. У день арешту Тимошенко МЗС Німеччини поширив заяву статс-міністра Вернера Хоєра про те, що рішення про взяття під варту екс-прем’єра України пробуджує підозри у «політично мотивованому правосудді».

Як пише dpa, Тігіпко у Берліні запевнив, що Україна надає перевагу зближенню з ЄС, а не Митному союзу з Росією, Казахстаном та Білоруссю. «Ми робимо вибір на користь Європи через її кращі економічні та демократичні стандарти», - сказав український віце-прем`єр Handelsblatt. Тігіпко закликав "Європу зрозуміти, що уряд України дуже серйозно прагне наближення до ЄС", пише газета.

В адміністрації президента України вважають, що арешт Тимошенко «не вплине на динаміку просування переговорів» з ЄС. Про це заявила у переддень візиту Тігіпка до Берліна перший заступник глави адміністрації Ірина Акімова в Києві.

Україна та Європейський Союз ведуть переговори про підписання угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі. Українська сторона розраховує на швидке завершення переговорів. "Ми сподіваємося, що ще до кінця року зможемо парафувати" угоду, цитує Тігіпка Handelsblatt. Планується, що це питання буде обговорено під час візиту президента України Віктора Януковича до Брюсселя 20 жовтня.