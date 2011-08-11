Суд над Тимошенко розпочали з допиту Турчинова
10:23, 11 серпня 2011Політика
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Екс-віце-прем`єр - свідок зі сторони захисту
У Печерському районному суді м. Києва судовий розгляд кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні розпочався з допиту колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, якого викликано як свідка стороною захисту.
Як передає кореспондент УНІАН, 10 серпня допит О.ТУРЧИНОВА було перервано у зв’язку із тривалістю судового засідання на прохання Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту.
Напередодні О.ТУРЧИНОВУ ставили запитання лише екс-прем’єр та її адвокати.
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