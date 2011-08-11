Янукович прибув до Сочі

Київ. 11 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув із одноденним робочим візитом до Російської Федерації.

Як повідомляє прес-служба Президента, у Сочі відбудеться зустріч глави Української держави з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

В.ЯНУКОВИЧ, окрім того, ознайомиться з ходом робіт із будівництва Олімпійського парку та Великої льодової арени, які споруджуються у рамках підготовки до Зимової олімпіади 2014 року.

Робочий візит Президента України відбувається на запрошення його російського колеги.