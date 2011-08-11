Янукович прибув до Сочі
10:40, 11 серпня 2011Політика
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На запрошення Медведєва
Київ. 11 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув із одноденним робочим візитом до Російської Федерації.
Як повідомляє прес-служба Президента, у Сочі відбудеться зустріч глави Української держави з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.
В.ЯНУКОВИЧ, окрім того, ознайомиться з ходом робіт із будівництва Олімпійського парку та Великої льодової арени, які споруджуються у рамках підготовки до Зимової олімпіади 2014 року.
Робочий візит Президента України відбувається на запрошення його російського колеги.
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