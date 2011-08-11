Янукович сподівається знайти компроміс із Медведєвим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що під час його зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ вдасться знайти компроміс із питання ціни на російський газ для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв`ю українським журналістам перед зустріччю з Д.МЕДВЕДЄВИМ, яка відбудеться сьогодні в Сочі.

«Ми в обов`язковому порядку обговорюватимемо це питання. Я вважаю, в наших інтересах, України і Російської Федерації, знайти рішення компромісне, і ми цього прагнутимемо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на питання журналістів про можливість оскарження ціни на російський газ для України і розірвання контракту про поставки газу між «Нафтогазом України» і РАТ «Газпром» у зв`язку із судовим розглядом стосовно колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ під час візиту до Сочі ознайомився з ходом будівництва олімпійських об`єктів у Сочі, і в даний час відправився в резиденцію Президента РФ «Бочаров Ручей», де відбудеться його зустріч з Д.МЕДВЕДЄВИМ.