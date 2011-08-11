Разом з Тимошенко у камері - «розумні, інтелігентні інтелектуалки»

Екс-прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО в слідчому ізоляторі більшу частину часу вивчає матеріали своєї справи. Від їжі, які видають, відмовляється і харчується фруктами, які передають родичі і близькі люди.

Про це «Известиям в Украине» розповів помічник керівника Державної пенітенціарної служби Ігор АНДРУШКО.

«Книжок вона не читає, телевізор не дивиться. Більшу частину часу вона вивчає матеріали своєї справи», - повідомив І.АНДРУШКО.

За його словами, сусідки по камері Ю.ТИМОШЕНКО сидять за економічні злочини. Одній 35, іншій 45 років.

«Одна з них палить. Після того, як ЗМІ розповсюдили інформацію, що Юлію ТИМОШЕНКО дуже турбує тютюновий дим, ми запитали про це у неї особисто. Вона сказала, що проблем з цим у неї немає, і жодних інших скарг вона не висловлювала», - сказав представник пенітенціарної служби.

І.АНДРУШКО запевняє, що сусідок по камері ніхто спеціально не підбирав. «Але думаю, адміністрація намагалася, аби жінки були інтелектуально розвинені. Самі розумієте, стаття «економічні злочини» свідчить про те, що вони достатньо розумні й інтелігентні», - додав він.

На запитання, чи їсть екс-прем`єр те, що дають у СІЗО, І.АНДРУШКО відповів: «Ні. Від цієї їжі вона відмовилася. Їсть лише те, що їй приносять. Продукти, що швидко псуються, передавати заборонено. А фрукти можна. Їх вона і їсть». Він розповів, що для Ю.ТИМОШЕНКО регулярно приносять передачі чоловік і її захисники.

Співрозмовник запевнив, що у Ю.ТИМОШЕНКО з адміністрацією не виникає жодних проблем. «У неї немає претензій до адміністрації. Сама вона також поводиться гідно і ні на що не скаржиться. Як і інші публічні персони», - сказав І.АНДРУШКО.

За інформацією І.АНДРУШКА, до нового року планується перевести всіх жінок до нового жіночого корпусу СІЗО. «…зокрема й ТИМОШЕНКО», - додав він.