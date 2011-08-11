Азаров нагрянув у запорізьку школу з позаплановою інспекцією
Та знайшов "деякі недоліки"
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час поїздки до Запорізької області змінив робочу програму і вирішив особисто ознайомитися з підготовкою шкіл Запоріжжя до нового навчального року.
Як передає кореспондент УНІАН, за рішенням місцевої влади прем`єр-міністра відвезли до Запорізького класичного ліцею – одного з кращих середніх навчальних закладів Запоріжжя.
Після відвідин цього ліцею М.АЗАРОВ наполіг на тому, щоб відвідати рядову, як він висловився, школу.
Для огляду було обрано найближчу до ліцею школу №41.
Прибуття М.АЗАРОВА до цієї школи було повною несподіванкою для її працівників.
Прем`єр ознайомився зі станом школи, вказав на деякі недоліки, зокрема, відзначив необхідність косметичного ремонту і в цілому залишився задоволений ступенем підготовки школи до нового навчального року.