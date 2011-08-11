Бютівцям шкода регіоналів, які вірять у кохання лише за гроші

Повідомлення МВС про нібито затримання грабіжника, який належить до прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що мітингують під Печерським райсудом Києва, є черговою провокацією міліції, організованою на замовлення Партії регіонів.

Про йдеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби «Батьківщини».

«На жаль, міліція продовжує працювати на дискредитацію мітингів у підтримку Юлії ТИМОШЕНКО та наметового містечка опозиції під Печерським райсудом. Ми неодноразово заявляли про те, що міліціянти перетворилися на хлопчиків по виклику для групи «регіонала» КАЛАШНИКОВА», - заявили у прес-службі «Батьківщини».

Провокацією є і повідомлення про гроші, які начебто виплачують учасникам мітингів та жителям опозиційного наметового містечка, наголосили у «Батьківщині».

«Очевидно, що в Партії регіонів, офіс якої вже кілька раз брали в облогу мобілізовані нею мітингувальники, яким не заплатили обіцяних грошей, просто не знають, що свідомі громадяни можуть виходити на мітинги та акції протесту за ідею, за свої права та краще майбутнє для себе і своїх дітей, - зауважили в прес-службі «Батьківщини». – В наш непростий час любов буває і щирою, і безкорисною, і шкода «регіоналів», які вірять у кохання лише за гроші».