Азаров просить критикувати, обіцяє нікого не карати

Владі потрібна критика для реальної оцінки ситуації, і за критичні висловлювання, на чию б адресу вони не звучали, нікого покарано не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Запоріжжі заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Жодна людина, яка виступила з критикою, на чию б адресу ця критика не була – на адресу директора шахти, губернатора, прем`єр-міністра, Президента – за це не піддаватиметься (покаранню – УНІАН). Нам потрібна ця критика», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр відзначив, що критичні оцінки чує і під час поїздок до регіонів, і знайомлячись з повідомленнями на своїй сторінці в Facebook.

«Мені ніколи, звичайно, весь час на свою сторінку заходити, але найбільш резонансні повідомлення мені мої помічники показують. Це вже добре. За кожним із цих повідомлень вже вживаються певні заходи. І система управління в країні має здійснюватися не тільки через бюрократичні канали, а й через суспільні механізми», - сказав М.АЗАРОВ.