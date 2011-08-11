Федур: справа Пукача - закрита, тільки для того, щоб ЗМІ не почули зайвого

Печерський районний суд, у провадженні якого перебуває кримінальна справа за обвинуваченням у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА, на сьогоднішньому засіданні відхилив низку клопотань адвокатів потерпілої сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в перерві судового засідання журналістам сказав адвокат матері Г.Гонгадзе Лесі ГОНГАДЗЕ Андрій ФЕДУР.

Зокрема, він зазначив, що адвокати подали клопотання про те, що О.ПУКАЧ має утримуватися не в так званому СІЗО СБУ, якого на законодавчому рівні насправді давно не існує, а у звичайному СІЗО. Однак суд не задовольнив це клопотання.

За словами А.ФЕДУРА, суд жодним чином не обгрунтував своє рішення з приводу цього клопотання. «Це для мене є дуже негативним сигналом. Це очевидно може призвести до різних негативних правових наслідків у цій кримінальній справі. Зокрема, наприклад, термін його (О.ПУКАЧА) перебування під вартою в разі призначення покарання, оскільки це не може бути врахованим, бо він тримався невідомо де… Мабуть, я дозволю собі зробити припущення, що це пов’язано з тим, що, аби дотримувати якісь домовленості, які є із підсудним ПУКАЧЕМ. У нас і процес закритий, на мій погляд, лише з тої причини, щоб ПУКАЧ не сказав чогось зайвого і це почули, зокрема, журналісти», - сказав А.ФЕДУР, додавши при цьому, що може відповідально заявити, що у справі на даному етапі немає ніякої державної таємниці. «Там є звичайні кримінальнокарані діяння, які скоєні певними особами», - додав адвокат.

У свою чергу, адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО зауважила, що суд також відхилив клопотання адвокатів потерпілої сторони щодо повернення справи на додаткове розслідування, оскільки, на їхню думку, досудовим слідством остаточно не встановлено, яке відношення має до вбивства Г.Гонгадзе покійний колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством установлено, що обвинувачений, на виконання наказів та вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадових осіб, кримінальна справа щодо яких розслідується в окремому провадженні, у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та журналіста Георгія Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.