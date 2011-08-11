У Печерському суді досі триває допит Турчинова

Київ. 11 серпня. УНІАН. У засіданні Печерського районного суду м. Києва з розгляду кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО після закінчення перерви знову продовжується допит колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, допит О.ТУРЧИНОВА розпочався сьогодні о 10.00.

Напередодні О.ТУРЧИНОВА допитували у суді майже 2,5 години. Це перший свідок, який допитується у справі Ю.ТИМОШЕНКО за наполяганням захисту екс-прем’єра.