МЗС Франції викликав на килим посла України

Міністерство закордонних справ Франції викликало посла України в цій країні для того, щоб висловити стурбованість кримінальним переслідуванням колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і ходом суду над нею, йдеться в комюніке міністерства, яке цитує Лента.ру. У документі також сказано, що Франція має намір продовжувати стежити за тим, як розвиватиметься судовий процес.

Франція не вперше виступає з коментарями з приводу суду над Тимошенко. У заяві МЗС Франції від 5 серпня, зокрема, йшлося, що французи "дуже стурбовані арештом пані Тимошенко" і вважають, що Тимошенко не забезпечено належне право на захист.

У вівторок, 9 серпня, в українських ЗМІ з`явилися повідомлення про те, що Франція ухвалила рішення відкликати з України її посла Жака Фора, нібито у зв`язку з його заявами щодо суду над Тимошенко. Як повідомляється на сайті посольства Франції в Україні, ця інформація не відповідає дійсності, і Фор продовжує роботу вУкраїні.