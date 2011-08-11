В Азарова великі надії покладають на сало

16:00, 11 серпня 2011
Політика
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Присяжнюк - у Дніпропетровській області

Україна має стати могутнім експортером свинини. Про це сьогодні заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК під час поїздки до Дніпропетровської області, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Головне завдання в цій галузі – не лише відійти від імпортозалежності, а й стати одним із основних експортерів цього продукту», - заявив міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, незабаром в Україні буде прийнята програма розвитку свинарства. «Ми маємо знайти нову схему і нові технології вирощування і виробництва свинини. Це дозволить, по-перше, нарешті, відійти від імпортозалежності, по-друге, збільшити зайнятість і доходи сільського населення», – сказав міністр.

За його словами, в основу цього проекту покладено принцип державно-приватного партнерства. «Тобто, держава повинна створити всі умови і надати підтримку, щоб селяни могли одержати в лізинг необхідне устаткування, купити поросят, корми та інше. Це перший практичний проект із залучення сільських господарств до розвитку аграрно-промислового комплексу», – зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

За даними Мінагропроду, на сьогоднішній день 50% свинина виробляється саме в особистих селянських господарствах. «Сім`я, яка вирощуватиме 20 свиней в ангарах, за рік зможе заробити від 50 до 113 тис. грн. Це реальні доходи сільської сім`ї. І це важливий соціальний аспект свинарства», – відзначив міністр.

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що найближчим часом відбудеться обговорення проекту за участю провідних науковців, після чого його буде направлено на розгляд уряду.

 

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