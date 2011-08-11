За Тимошенко вступилися і з Молдови

Екс-Президент Молдови, голова Партії комуністів Республіки Молдова Володимир ВОРОНІН засуджує кримінальне переслідування Юлії ТИМОШЕНКО.

«Все, що відбувається зараз в Україні стосовно екс-прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО - це свавілля», - говориться в заяві В.ВОРОНІНА, яку опублікувало молдавське агентство OMEGA.

«Мене особисто дуже турбує все, що відбувається в сьогоднішній Україні. Організовувати кримінальне переслідування глави уряду України за підписання тих або інших документів міждержавного рівня – це не тільки нонсенс, це палиця на два кінці, - вважає В.ВОРОНІН. - Адже не можна не розуміти, що, звинувачуючи Ю.ТИМОШЕНКО, українська влада одночасно пред`являє такі самі претензії Російської Федерації. Адже контракт - українсько-російський. Але Україна з Росією зараз делікатно веде переговори з газової проблеми, а Юлію ТИМОШЕНКО саджає до в`язниці. Дуже лукава позиція!».

За словами екс-Президента Молдови, «є такі ситуації, які можуть і повинні оцінюватися лише однозначно. Все, що відбувається зараз в Україні стосовно екс-прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО - це свавілля. Всім зрозуміло, що переслідують Ю.ТИМОШЕНКО лише за те, що вона є діяльним і активним главою опозиції, що це людина, за яку майже половина громадян України віддали свої голоси на останніх президентських виборах».

На думку В.ВОРОНІНА, «нинішній українській владі слід було б шукати інші способи забезпечення своєї політичної конкурентоспроможності. Адже прецедент з Ю.ТИМОШЕНКО може повторитися вже з будь-яким іншим українським політиком із числа тих, хто нині керує цією країною. І приводів для цього, повірте, також можуть знайти достатньо».

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва розглядає кримінальну справу за звинуваченням екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.

5 серпня суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення взяти Ю.ТИМОШЕНКО під варту.

Про політичну вмотивованість цього рішення і своє занепокоєння у зв`язку з цим заявили, зокрема, офіційні органи США, Канади, Великої Британії, Франції, Іспанії, Росії, Німеччини, Польщі, Швеції, а також ОБСЄ, ПАРЄ, ЄНП, депутати Європарламенту і міжнародні правозахисні організації.