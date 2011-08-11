Прокурори розсмішили Тимошенко і її адвокатів

На засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вже майже п’ять годин триває допит колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, який викликаний як свідок за клопотанням сторони захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, після запитань Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокатів свої запитання до О.ТУРЧИНОВА почали ставити представники державного обвинувачення.

Державне обвинувачення декілька разів звертало увагу суду на те, що О.ТУРЧИНОВ уникає конкретних відповідей на запитання, але адвокати Ю.ТИМОШЕНКО заперечували це, наполягаючи на тому, що прокурори повторюють одні й ті самі питання або з’ясовують обставини, які не стосуються суті обвинувачення.

Після невеликої дискусії на цю тему Ю.ТИМОШЕНКО запитала: «Чому ви не робили зауваження ГРИЩЕНКУ (нинішньому міністру закордонних справ України, послу України в Росії у 2009 році Костянтину ГРИЩЕНКУ – УНІАН), коли він розповідав про космос та зірки?»

Державне обвинувачення продовжило з’ясовувати обставини та деталі організації і проведення позачергового засідання уряду 19 січня 2009 року, а також позиції членів уряду щодо директив, які були винесені на колегіальне обговорення. Коли О.ТУРЧИНОВ відповів на усі ці запитання, прокурор почав з’ясовувати стосунки О.ТУРЧИНОВА та Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на ці запитання, колишній перший віце-прем’єр зазначив, що з Ю.ТИМОШЕНКО він знайомий з 1996 чи 1997 року, має з нею нормальні стосунки тощо. «Я був у її підпорядкуванні лише тоді, коли працював в уряді. Незалежно від стосунків я даю об’єктивне свідчення», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Повертаючись до теми газових угод 2009 року, один із прокурорів запитав О.ТУРЧИНОВА: «Звідки Вам відомі Ваші відповіді?» Це запитання викликало у Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокатів тривалий сміх, але головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ не зробив їм зауваження, хоча адвокат Юрій СУХОВ все ж вибачився за сміх.

«Я хочу висловити подяку Віктору ЯНУКОВИЧУ за те, що він такої якості прокурорів сюди надав», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Після цього прокурор переформулював своє запитання, поцікавившись джерелами, з яких О.ТУРЧИНОВ отримував інформацію та свідчив про газові події 2009 року у суді.

«З різних джерел, але мої свідчення відповідають об’єктивним реаліям, у більшості з них я особисто брав участь», - відповів О.ТУРЧИНОВ.