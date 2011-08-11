На допомогу Тимошенко вже збираються співдоповідачі ПАРЄ
У неповагу до суду не вірять?
Співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ по Україні Майліс РЕПС (Естонія, АЛДЕ) та Марієтта де ПУРБЕ-ЛУНДІН (Швеція, ЄНП/ХД) висловили занепокоєння зв’язку з затриманням колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Про це повідомляється на офіційному сайті Парламентської Асамблеї Ради Європи.
«Її арешт, нібито за неповагу до суду, зміцнює думку про політичну природу звинувачень проти неї», - заявили співдоповідачі.
Вони додали, що кримінальний процес акцентує нагальну потребу в проведенні подальшої судової реформи в Україні, оскільки чинне законодавство створює можливості для криміналізації політичних рішень, якщо нова влада не погоджується з ними.
«Будь-яке політично вмотивоване переслідування членів попереднього уряду є неприйнятним. Ми закликаємо українську владу негайно звільнити ТИМОШЕНКО та продемонструвати максимальну стриманість в контексті судового процесу проти неї та інших колишніх членів уряду», - додали співдоповідачі.
Також повідомляється, що співдоповідачі М.РЕПС та М.ПУРБЕ-ЛУНДІН відвідають Україну 19-23 вересня в рамках поточного моніторингу України Парламентською Асамблеєю Ради Європи.