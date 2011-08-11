Суддя вважає, що уряд США втручається у внутрішню політику України

Заява уряду США про звільнення Тимошенко з-під варти є засобом впливу на внутрішню політику України. Про це в інтерв`ю УКРІНФОРМу заявив голова Ради суддів загальних судів Павло Гвоздик.

Як вважає експерт, ця заява "спрямована, передусім, на досягнення певних політичних цілей (які можуть не мати взагалі жодного стосунку до правосуддя). Ця заява не демонструє зацікавленість уряду США у поліпшенні системи українського правосуддя і необхідності зміцнення демократичних засад українського суспільства".

Гвоздик звертає увагу на те, кому адресовано цю заяву:"...Адресовано її передусім уряду України, який, відповідно до Конституції України, жодного законного впливу на судову систему не має. З огляду на це, заклики вплинути є ні чим іншим, як підбурювання уряду України до протиправних дій з впливу на суд, що прямо суперечить міжнародно-правовим документам і Конституції України".

"Чи відомо про це у США? Безумовно, адже розрахунок тут політичний і спрямований він не на встановлення істини чи поліпшення ситуації в українських судах, а на підтримку одного з учасників судового процесу і таким чином певної політичної сили", - робить висновок суддя.

Гвоздик також вважає, що намагання політичних сил впливати на перебіг процесу суперечить фундаментальним принципам правосуддя і є нічим іншим як тиском на суд. "Паралельно з цим проходить потужна кампанія з компрометації як суду взагалі, так і окремих його представників. Такі дії слід розцінювати як загрозу незалежності судової влади, як такі, що підривають основи громадянського суспільства, як такі, що посягають на демократичний розвиток країни. Державні ж органи повинні вживати всіх законних заходів для забезпечення незалежного і безстороннього функціонування суду - це їх конституційний обов`язок", -сказав суддя в інтерв`ю агентству.