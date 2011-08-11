Кірєєву передали чергову пачку прохань за Тимошенко

Захист екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО вп`яте звернувся до Печерського райсуду з клопотанням про зміну стосовно своєї підзахисної міри запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив адвокат екс-прем’єра Микола СІРИЙ після завершення допиту колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА.

«Відсутні правові і фактичні підстави для утримання Юлії ТИМОШЕНКО під вартою», - сказав М.СІРИЙ.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО також додав до свого клопотання звернення від священиків Української греко-католицької церкви, громадських організацій, а також народних депутатів Арсенія ЯЦЕНЮКА, Миколи МАРТИНЕНКА, Ірини ГЕРАЩЕНКО про їхні гарантії, що Ю.ТИМОШЕНКО не ухилятиметься від судового слідства, та готовність взяти її на поруки.

У той же час, М.СІРИЙ не зміг оголосити всі звернення через їхню велику кількість та передав їх на розгляд суду.