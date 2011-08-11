Пенсійна реформа від Азарова МВФ таки не сподобалася?

Україна і Міжнародний валютний фонд досягли консенсусу щодо розміру дохідної частини державного бюджету на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу перший заступник глави Адміністрації Президента України, представник Президента в Кабінеті міністрів України Ірина АКІМОВА.

За її словами, зараз сторони ведуть консультації щодо видаткової частини бюджету наступного року.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи планує український уряд виконувати вимоги МВФ про підвищення цін на газ для населення, І.АКІМОВА відзначила, що питання ціни на газ тісно пов`язане з питанням реструктуризації «Нафтогазу України» і забезпечення його фінансової стабільності.

До того ж, за її словами, питання ціни на газ також залежить від тієї ціни, яка буде на газ для України.

Важливим чинником, від якого залежить ціна на газ, за її словами, є фінансовий стан НАК «Нафтогаз України», який визначає можливість чи неможливість покриття тієї різниці ціни на газ між ціною на газ для України в цілому і населення країни.

І.АКІМОВА також повідомила, що сьогодні між представниками української сторони і МВФ продовжуються консультації щодо результатів голосування за пенсійну реформу, яке нещодавно відбулося у Верховній Раді.

В цілому, за оцінкою І.АКІМОВОЇ, сторонам знадобиться ще близько місяця на узгодження своїх позицій з вищезгаданих питань, після чого починається наступний раунд переговорів.

Як повідомляв УНІАН, раніше І.АКІМОВА заявляла, що Україна до початку вересня цього року зможе досягти компромісу з Міжнародним валютним фондом для продовження фінансування.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати ряд вимог.