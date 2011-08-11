Турчинов розказав, як із нього видушували «потрібні відповіді»

Заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що сьогодні марно розраховувати на рішення суду про звільнення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з-під варти за клопотаннями її захисників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після завершення допиту у Печерському районному суді м. Києва.

«Зараз у захисту, я сподіваюся, буде час, щоб вони подали чергові вимоги щодо звільнення Юлії Володимирівни. Що стосується рішення суду, на жаль, у мене нема тут ніякого оптимізму», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Коментуючи свій допит, він зауважив, що його свідчення «дуже не сподобалися представникам Генеральної прокуратури: вони або перебивали, або давали питання, зміст яких вони самі не розуміли».

«Я намагався достатньо детально пояснити у цьому приміщенні (у суді) про ті масштабні корупційні злочини, які привели до початку газової кризи 2009 року. І саме надавав з цього приводу документи, жодний з яких суд не долучив до справи. Всі позиції звинувачення я аргументовано спростував, тому що сам був безпосереднім учасником цих подій, зокрема, засідання (уряду) 19 січня, 21 січня (2009 року), і навіть, маючи нотаріально завірений документ, суд вважав, що він недостатній для того, щоб долучити до справи», - зазначив він.

Колишній перший віце-прем’єр заявив, що у матеріалах справи були документи «на папірці, надруковані на машинці, без жодної візи, без жодної печатки», на підставі яких «сфабрикована ця справа», так само, як були долучені витримки зі сторінки у Twitter Ю.ТИМОШЕНКО, які вважаються Генпрокуратурою документами.

За словами О.ТУРЧИНОВА, і прокуратура, і суд «працюють як одна команда, перебиваючи захист, по три-чотири рази ставлять одні й ті самі питання, сподіваючись отримати потрібну для себе відповідь».