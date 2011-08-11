До 20-ї річниці Незалежності України у Національному комплексі «Експоцентр України» 16-19 серпня проходитиме щорічна загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна».

Церемонія офіційного відкриття – 16 серпня о 12.00

Загальна кількість учасників - близько 1000 із 22 областей, Автономної Республіки Крим, міста Києва. Виставкова площа – більш як 8 тис. кв. м

Організаторами виставкової акції є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Головним розпорядником виставки за Указом Президента України визначено Національний комплекс «Експоцентр України».

Метою даного виставкового заходу є демонстрація досягнень країни в галузях економіки, соціальній та культурній сферах; презентація вітчизняними підприємствами кращих науково-технічних розробок, техніки і технологій, конкурентоспроможної продукції та експортних можливостей з метою виходу на нові ринки.

Галузеві експозиції представляють міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, зокрема, Національний банк України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство інфраструктури України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Державний НДІ будівельних конструкцій Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві «ДІПРОМІСТО» і демонструють у павільйоні №1 виробничий та науковий потенціал галузей України.

В рамках окремої експозиції близько 60 установ Національної академії наук України представляють свої наукові розробки з наступних розділів: інформатика, механіка, фізика і астрономія, наука про Землю, фізико-технічні проблеми матеріалознавства, фізико-технічні проблеми енергетики, ядерна фізика та енергетика, хімія, молекулярна біологія, біохімія, експериментальна і клінічна фізіологія, загальна біологія, історія, філософія та право.

Регіональні експозиції АРК, 22 областей і міста Києва розміщуються у павільйонах № 2, 3, 7, 9 та на відкритих майданчиках Експоцентру України.

Області представляють:

Волинська область: продукція провідних підприємств харчопереробної, хімічної, легкої, деревообробної промисловості регіону, а також аграрного сектору та машинобудування.

На виставці представляють область такі підприємства: ПАТ «ВГП», ТОВ «ВІКІ», ПрАТ «Волиньхолдин», ВАТ «Гнідавський цукровий завод», ПрАТ «Едельвіка», ВАТ «Луцький пивзавод», ДП «Луцький спиртогорілчаний комбінат»,ВАТ «Рожищенський сир завод», ТОВ «Текс-ВССК», ПП «Тигрес», ВАТ «Хліб».

Дніпропетровська область. Тут можна буде побачити галузеві надбання, починаючи від оборонного комплексу (ДП «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля» та ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова») до аграрного сектору (Корпорація «Агросоюз», ВАТ «Криворіжхліб» та ін.).

Житомирська область буде представлена підприємствами: легкої (ВАТ «Бердичівська фабрика одежі»), машинобудівної (ВАТ «Прогрес»), металургійної, фарфоро-фаянсової (Довбиський фарфоровий завод), а також - АТЗТ «Україна», АТЗТ «Фаворит», ТОВ «Сторсак Україна», ТОВ «Класум Фабрика», ПАТ «Житомирський маслозавод»

Запорізька область. Серед підприємств-учасників: ПАТ «ЗАЗ», ВАТ «Український НДПК та технологічний інститут трансформаторобудування», ТОВ «Таврійська ливарна компанія «ТАЛКО», ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна», ЗАТ «Запоріжкран», ДП «Івченко-Прогрес», ПАТ «Запоріжтрансформатор», Лікеро-горілчаний завод «Хортиця», Пологівський олієекстракційний завод.

Івано-Франківська область. Серед учасників виставки – провідні товаровиробники області, продукція яких добре відома не лише на території нашої країни, а й за кордоном: ТОВ «Синтелон УА», ТОВ «Таркетт-Вінісін», ТОВ «Синтра», ТОВ «Електролюкс Україна», ВАТ «Промприлад», ЗАТ «Солід», ТОВ «Олпол», ТОВ «Карпатська кераміка», ТОВ «3 Бетони», Івано-Франківське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та ін.

Кіровоградська область відома розвиненим сільськогосподарським виробництвом. Промисловий комплекс області охоплює 11 галузей, в яких діють понад 2000 підприємств. Область презентує: продукцію вітчизняного машинобудування (ВАТ «Червона зірка», ЗАТ «Радій» та ін.), добре відомих як в Україні, так і за кордоном, харчову продукцію (ВАТ «М’ясокомбінат «Ятрань», ПрАТ «Креатив», ТМ «Ласка» і «Златомед»).

На стенді Львівської області, окрім власне підприємств, буде представлено й низку інвестиційних проектів, зокрема пов’язаних із розвитком паливно-енергетичного комплексу. Серед учасників експозиції – відомі компанії й підприємства: ПАТ «Іскра», ДП «Львівський державний ювелірний завод», ТзОВ «Маркостиль», ТОВ «Стрий Авто», ЗАТ «Термоприлад», ПП «Топ-Бетон», ТОВ «Хеммель-Україна», Кондитерська фабрика « Яричів», Концерн «Хлібпром».

Миколаївська область презентує відомі підприємства – ТОВ «Сандора», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», «Океан», ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод», Спеціалізований морський порт «Октябрьск», ТДВ «Первомайськдизельмаш», ДАК «Чорноморський суднобудівний завод», ДП «Дельта-лоцман», Фермерське господарство «ВЛАДАМ», та ВП «Южно-Українська АЕС».

Одеська область має значний економічний потенціал. Цьогоріч її представляють підприємства: ТОВ «Айсберг ЛТД», ТОВ «Аквафрост», ТДВ «Arber Group», ВАТ «ІНТЕРХІМ», ВАТ «Одескабель», ДП «Одеський коровай», ВАТ «Одеський морський торговельний порт», Одеський припортовий завод, Промислово-торгівельна компанія «Шабо», ДП «Морський торговельний порт «Южний».

Рівненська область. Серед учасників - ТзОВ «Газотрон-Люкс» (перше на території СНД виробництво люмінесцентних енергозберігаючих ламп), Центр «Сонячне ремесло» - добування декоративного каменю. Крім того, досить широко буде представлений агропромисловий комплекс регіону (ВАТ «Поліссяхліб»).

Сумська область. У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають машинобудування, паливна, харчова, хімічна та нафтохімічна промисловості. Провідні підприємства: ВАТ «СНВО ім. М.В.Фрунзе», ВАТ «Сумихімпром», «Насосенергомаш», НГВУ «Охтирканафтогаз», шоколадна фабрика «Крафт Фудз Україна», ВАТ «Шосткинський молококомбінат», ВАТ «Охтирський сиркомбінат». Сумщина є також аграрним регіоном. Серед учасників виставки – «Імпульс», КП ПАТ «Сумихімпром», ПрАТ ЗЕВС «КЕРАМІКА».

До найбільших підприємств Тернопільської області можна віднести «ОСП «Корпорація Ватра», ВАТ ТРЗ «Оріон» (машинобудування та металообробка), Чортківський цукровий завод, Кременецьке ЗАТ «Молоко», Тернопільський молокозавод (харчова промисловість), ПП фабрика «Нова» (деревообробна), ВАТ «Текстерно» (легка), ТОВ «Фомлайн-Захід» (хімічна та нафтохімічна).

Харківська область - лідер машинобудування України. У регіоні сформований потужний тракторобудівний комплекс. Значне місце займає виробництво енергетичного устаткування, літакобудування, верстатобудування, паливна, радіоелектронна, хімічна, фармацевтична, харчова і легка промисловість. У регіоні робиться 100% парових турбін України, більше половини кранів (козлових і мостових), більше за третину тракторів, кожен п'ятий зернозбиральний комбайн, кожен восьмий відвальний плуг, кожен десятий електродвигун і генератор змінного струму.

В області зосереджений унікальний науковий і промисловий фармацевтичний потенціал, пропонуватиме асортимент близько 30 компаній краю. Серед учасників – знайомі імена: ВАТ «Турбоатом», КП «Теплові мережі», НТУ «ХПІ», ДП «Харківський завод шампанських вин», ПАТ «ХАРТРОН», ТОВ «Стальконструкція», ТОВ «Завод рентгенівського обладнання «Квант», ДП «Харківський машинобудівний завод ФЄД, ДП «Завод Електроважмаш», Індустріальна група УПЕК, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Гипрококс», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва, Інститут рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН України, Український державний НТЦ «Енергосталь», ХКБМ ім. О.О. Морозова, Новопокровський КХП, КП «Харківводоканал», ДП «Харківстандартметрологія», «Бісквіт-шоколад», ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» та інші.

Черкаська область. До провідних підприємств регіону можна віднести: ВАТ «Азот», ВАТ «Черкаський автобус»; ВАТ «Канівський маслосирзавод»; ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор»; ТОВ «Світ ласощів»; ТОВ «Еконія»; ДП «Перемога Нова»; ТОВ «Оріон-Гласс»; ТОВ «Національна горілчана компанія»; ТОВ «Черкаська продовольча компанія»; ТОВ «Меблі Лівс»; ДП «Орізон Навігація», ЗАТ «Черкаситара», АТЗТ «Черкаський шовковий комбінат», ВАТ «Птахофабрика «Перше травня». Безпосередньо в експозиції беруть участь «Агромресурси» ТМ «Рибак»; ПАТ «Смілянський електромеханічний завод»; ВАТ «Уманьфермаш»; ПП «Хутрова фабрика»; ВАТ «Черкасихліб»; ЗАТ «Черкаський молокозавод «Юрія» та ін. Окремим блоком представлено історико-рекреаційний потенціал області: Дендропарк «Софіївка»; Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура»; Національний історико-культурний заповідник «Чигирин» та Шевченківський національний заповідник та багато інших.

Чернівецька область. Провідне місце в економіці області займають сільське господарство, мисливство і лісове господарство та промисловість. Серед учасників акції – спільне україно-російське НВП ТзОВ «АКВАТОН» (займається проблемами, які пов’язані із розробкою та виготовленням обладнання для очистки води); ПФ «Поляріс» (виготовлення одягу для спортсменів); Шведсько-українська клініка «Angelholm»; Клініка мікрохірургії ока «Ваш Зір».

Чернігівська область. Деякі промислові підприємства регіону є основними виробниками окремих видів продукції в Україні. Серед них ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП», виробник українських вовняних тканин ЗАТ «Камвольно-суконна компанія «Чексіл», акціонерні товариства «Ніжинсільмаш», що виготовляє обладнання для птахівництва, «Чернігівське хімволокно». Ви можете ознайомитись із виробами таких підприємств, як ПАТ ПТФ «Сіверянка»; Чернігівське відділення ВАТ «САН ІнБев Україна»; ЗАТ «Ніжинський консервний завод»; ВАТ «Корюківська фабрика технічних паперів»; ДП «Дрінкс Україна».

Київ має потужний економічний потенціал, який характеризується масштабністю галузей, виробництв та інших видів діяльності. Основними складовими столичної економіки є промисловість, будівельний комплекс, транспорт та зв’язок, житлово-комунальне господарство, торгівля та громадське харчування, фінансова діяльність та наукова діяльність.

Промисловість Києва – це унікальний виробничий комплекс, до складу якого входять 10,3 тис. підприємств практично всіх галузей за виключенням металургії. В експозиції столиці: НВП ПАТ «Більшовик», ВАТ «Електроприлад», ПАТ «ЕЛМІЗ», Державне підприємство виробниче об’єднання «Київприлад», ТОВ «Київський годинниковий завод», ВАТ «Київський мотоциклетний завод», ВАТ «Київський ювелірний завод», ПАТ «Київський радіозавод», ТОВ «Трикотажна фабрика «КИЯНКА», ВАТ «КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ», ПАТ «Макаронна фабрика», ВАТ «Завод ім. С.П.Корольова «Меридіан»,ВАТ Київський завод «Радар», ТОВ «Текс-Стиль», ПАТ «УХЛ-МАШ», ТОВ Фірма «Фавор», ПрАТ «Фанплит», ЗАТ «ЧИНБАР» та ін.

Важливою складовою загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна» є Всеукраїнський конкурс-виставка «Кращий вітчизняний товар 2011 року», де номінуватиметься високотехнологічна продукція, товари і послуги, що пропонуються на внутрішні та зовнішні ринки.

172 види товарів та послуг 110 підприємств стали переможцями цьогорічного конкурсу і будуть відзначені дипломами і медалями.

30 підприємств набули статус «Виробник кращих вітчизняних товарів 2011 року» і будуть нагороджені «Золотими» символами конкурсу.

Харківська область, підприємства якої номінували 70 видів продукції, робіт і послуг, та Дніпропетровська область, підприємства якої номінували 64 види продукції, робіт та послуг продемонстрували найвищий рівень активності і завдяки цьому отримують найвищий статус для регіонів-переможців конкурсу: «Регіон – лідер з виробництва кращих вітчизняних товарів 2011 року».

Урочисте нагородження переможців конкурсу – 16 серпня.

На відкритих майданчиках та у павільйоні № 2 Експоцентру України розгорнеться етнографічна експозиція «Містечко майстрів» та Ярмарок до Дня Незалежності України, де можна ознайомитись та придбати унікальні вироби народних майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва.

На церемонію офіційного відкриття виставки, яке відбудеться 16 серпня 2011 року о 12 годині на центральній сцені Експоцентру, запрошуються керівники держави, центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представники посольств та торговельно-економічних місій.

Інформаційну підтримку загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна» забезпечили:

Офіційні медіа-партнери – г-ти «Реклама на село», «Чим хата багата»; журнали «Караван», «Партнер», «Україна. ІІІ тисячоліття»; тижневики «Прес-Біржа», «Прайси Донбасу»; радіо «Ера FM», «Хіт ФМ» та «Шансон»;

в Інтернеті:

Офіційні сайти ОДА, Офiцiйний веб-портал Київської мiської влади, УНІАН, Укрінформ.

Прес-служба Експоцентру України

Тел./факс: (044) 596-91-09 (33)

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