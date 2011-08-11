Кірєєва просять зробити подарунок матері Тимошенко

У судовому розгляді кримінальної справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 18.20 для розгляду клопотання захисту стосовно зміни міри запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, для розгляду цього клопотання та ухвалення рішення головуючий у справі суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ пішов до нарадчої кімнати.

Під час обговорення цього клопотання представники державного обвинувачення заявили, що немає підстав для задоволення клопотання про зміну для Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу.

«Державне обвинувачення з великою повагою ставиться до громадян, які написали заяви про взяття на поруки, проте в них містяться ті самі обгрунтування, які вже розглядалися у попередніх клопотаннях та за якими суд вже ухвалював рішення. Тому, на думку обвинувачення, немає підстав для задоволення клопотання», - сказав прокурор Олександр МИКИТЕНКО.

У свою чергу, екс-прем’єр уточнила, що свої гарантії у заявах надали керівники Української православної церкви Київського патріархату, Греко-католицької та Римо-католицької церков, а також усіх протестантських церков.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що до суду із заявами звернулися лідери усіх опозиційних партій, відомі журналісти, видатні діячі мистецтва, спортсмени, музиканти, Герої України, Герої соціалістичної праці, лауреати Шевченківської премії, міські голови, голови районних та обласних рад та інші.

Екс-прем’єр висловила всім подяку за їхню публічну щиру позицію. «Це найвища оцінка моєї діяльності як політика, громадянки, людини. Якщо Ви не передасте їм на поруки, Ви висловите недовіру не мені, а всім цим відомим видатним людям. Із поваги до цих людей я прошу задовольнити це клопотання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до суду.

У свою чергу, її чоловік Олександр ТИМОШЕНКО, допущений до процесу як захисник з кола близьких родичів, звернувся з проханням до суду при ухваленні рішення стосовно цього клопотання зважити на те, що сьогодні у матері Ю.ТИМОШЕНКО день народження.