Королевська каже, що українців налякав арешт Тимошенко

Народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») подає клопотання про дозвіл на відвідування Юлії ТИМОШЕНКО в СІЗО.

Як повідомили УНІАН Н.КОРОЛЕВСЬКА, вона хоче своїми очима переконатися в тому, що лідера БЮТ тримають в належних умовах, простежити за дотриманням громадянських і політичних прав лідера БЮТ, а також підтримати Ю.ТИМОШЕНКО особисто в цей вирішальний для країни час. Також Н.КОРОЛЕВСЬКА хоче передати слова підтримки від десятків тисяч людей з Києва та багатьох регіонів України, які вона відвідує під час своєї поїздки по країні.

«Я щойно повернулася з поїздки по Хмельницькій і Вінницькій областях, і хочу запевнити: люди одностайно засуджують судове свавілля щодо Ю.ТИМОШЕНКО. Найбільше їх лякає те, що Україна з держави, яка стала на шлях демократії і європейського вектора розвитку, може перетворитися на один великий табір», - прокоментувала політик.

Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що за її ініціативою у Вінниці та Хмельницькому вже створені Комітети опору диктатурі. Крім того, вчора, після її виступу на сесії Хмельницької міськради депутати підтримали її заклик і прийняли резолюцію на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО. Також, сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, вона планує розповісти лідеру БЮТ про свої подальші поїздки по всій Україні з метою мобілізації масових виступів на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми зробимо все для того, щоб судовий розгляд повернувся в правове русло, і Ю.ТИМОШЕНКО вийшла на свободу. Ми відновимо справедливість! Цей слоган сьогодні є актуальним як ніколи », - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.