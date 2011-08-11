Кірєєв таки дотягнув до апеляції

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу, застосованого стосовно неї 5 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Р.КІРЄЄВ оголосив після перерви у судовому засіданні.

«У задоволенні клопотання відмовити. Рішення оскарженню не підлягає», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд м. Києва 5 серпня задовольнив клопотання прокурорів про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту. Екс-прем’єр з 5 серпня перебуває у Лук’янівському СІЗО.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 12 серпня, о 9.30 Апеляційний суд Києва розпочне розгляд скарги екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на зміну запобіжного заходу.