Прихильники Тимошенко обліпили автозак її портретами

Автозак з екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО традиційно у супроводженні кількасот співробітників спеціального підрозділу «Беркут» рушив від Печерського районного суду до Лук’янівського СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, як і в попередні рази підрозділ «Беркут» створив коридор із двору суду до Хрещатика для вільного пересування автозака.

По Хрещатику цей автомобіль рухався також у супроводі «Беркуту».

Сьогодні прихильники Ю.ТИМОШЕНКО наклеїли на автозак, яким перевозять Ю.ТИМОШЕНКО, наліпки з портретами екс-прем’єра, на яких написано «Україні – волю!», проте працівники міліції спробували їх позривати.

Вперше працівники «Беркуту» у дворі суду шеренгою відтіснили людей, які спостерігали за судовим процесом, на 10 м від автозаку з Ю.ТИМОШЕНКО.

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У судовому розгляді кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 9.30 15 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у суді суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ.

Залишаючи залу судового засідання, Ю.ТИМОШЕНКО вже традиційно звернулася до присутніх зі словами: «Слава Україні!». Присутні відповіли їй: «Героям слава!»