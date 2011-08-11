Юрист, який атакував міністерство оборони Естонії, дозволив убити себе

Прокуратура Естонії назвали ім`я людини, яка відкрила вогонь у міністерстві оборони, повідомляє Лента.ру. 57-річний Карен Драмбян був юристом, членом Об`єднаної лівої партії Естонії, 2009 року висував свою кандидатуру до міських зборів міста Маарду.

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представника естонської поліції, повідомлення про те, що Драмбян захоплював заручників, також виявилися помилковими. Двоє працівників міністерства просто на деякий час опинилися в одному приміщенні із злочинцем.

За даними новинного порталу ERR, не підтвердилися і дані про самогубство Драмбяна. За останніми даними, злочинець загинув у перестрілці із співробітниками поліції. Близька до Об`єднаної лівої партії особа, особисто знаючи Драмбяна, припустила в інтерв`ю DELFI, що у загиблого "не було мужності, щоб убити себе, ось і пішов, щоб його інші убили".

Прем`єр-міністр Естонії Андрус Ансип і міністр оборони Март Лаар заявили на прес-конференції, що натхненником Драмбяна міг стати норвезький терорист Андерс Брейвік. За словами Лаара, Драмбян мав при собі близько ста набоїв, сумку з вибуховими пакетами і газовою маскою. Водночас Ансип визнав, що мотиви злочинця залишаються незрозумілі, оскільки він не висував ніяких політичних або інших вимог.

Стрільба в міністерстві оборони Естонії почалася близько 15:00 за місцевим часом. Незабаром працівників міністерства евакуювали, будинок оточила поліція. О 17:20 операція правоохоронних органів була успішно завершена. Окрім самого Драмбяна, ніхто не постраждав.