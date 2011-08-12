Конгрес українців Севастополя закликав посилити тиск на Януковича

Громадська організація «Конгрес українців Севастополя» закликала міжнародну спільноту посилити вплив на владу України з вимогою негайного звільнення з-під арешту екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської міської організації ВО «Батьківщина», про це йдеться у зверненні на адресу Української американської координаційної ради і Українського конгресового комітету Америки.

«Конгрес українців Севастополя закликає міжнародну спільноту посилити вплив на владні структури України з вимогою негайного звільнення з-під арешту колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО», йдеться у листі.

В організації вважають, що міжнародна спільнота повинна заявити: «Українські владні структури не можуть головувати в Комітеті міністрів Ради Європи і Організації з безпеки і співробітництва у Європі, відкрито нехтуючи фундаментальними європейськими цінностями». В іншому випадку, як зазначається у листі, «критика світової спільноти і далі ігноруватиметься, і розцінюватиметься лише як риторика».