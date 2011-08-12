В Одесі створено Комітет спротиву диктатурі

Обласні організації політичних партій – «Батьківщина», «За Україну», партії «Реформи і порядок» і Народний Рух України – створили Комітет спротиву диктатурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на спільній прес-конференції лідери обласних парторганізацій. Також було оголошено про приєднання до цього всеукраїнського руху громадської організації «Комітет оборони Одеси», що підтвердив співкоординатор Сергій ГУЦАЛЮК.

За словами лідера Одеської парторганізації «Батьківщина» Сергія БЕЛЮКА, «безпідставний арешт Юлії ТИМОШЕНКО підштовхнув опозиційні партії до об`єднання, перетворюючи роз`єднані демократичні сили на впливову силу, спрямовану на відстоювання конституційних прав громадян і європейських устремлінь більшості українців».

Голова парторганізації НРУ Геннадій ЩЕПКОВСЬКИЙ відзначив, що «ввійти до складу обласного Комітету спротиву диктатурі мають намір також ряд інших осередків партій і громадських організацій, про що буде невдовзі оголошено».

Тим часом, додав Г.ЩЕПКОВСЬКИЙ, ми вже готуємося до проведення акцій протесту, зокрема, до проведення мітингу біля пам`ятника Тарасу Шевченку в однойменному міському парку відпочинку і культури.

«Ми хочемо показати, що вірні гаслу: «Не бійся! Не зраджуй! Не мовчи!» - наголосив він.

На думку громадського діяча С.ГУЦАЛЮКА, «останнім часом в Україні, і в Одесі зокрема, відбувається згортання демократичних процесів. Ми бачимо, що влада силами міліції захищається від журналістів, не зупиняється перед брутальними порушеннями Конституції і законів, не допускаючи на засідання міськвиконкому, де владні чиновники, зокрема людина, за чиєю вказівкою бойовики били одеситів, кулуарно вирішують найважливіші питання життя міста. Хіба це можна назвати демократією?»

Саме тому представники опозиційних сил об`єднуються, наголосив він, «щоб не допустити подальшого наступу на права і свободи громадян. Інакше кожного «дістануть», як це вже відбулося з начальників порту Миколою ПАВЛЮКОМ і екс-депутатом Андрієм ЗВОНАРЖЕМ».