Янукович знайшов заняття для Павленка
08:49, 12 серпня 2011Політика
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Уповноважений Президента...
|Юрій Павленко
Текст відповідного указу від 11 серпня розміщено на офіційному сайті Президента.
Іншим указом глава держави затвердив положення про Уповноваженого Президента з прав дитини і створив в Адміністрації Президента Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини.
Як повідомляв УНІАН, Ю.ПАВЛЕНКО раніше обіймав посаду міністра у справах сім’ї, молоді та спорту.
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