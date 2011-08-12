Тимошенко на засідання суду не привезли

Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на рішення Печерського райсуду столиці про її арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО не привезли із СІЗО до суду, хоча вона напередодні подавала заяву до суду і керівництва СІЗО з проханням дозволити їй бути присутній на судовому засіданні за її скаргою.

Під будівлею Апеляційного суду перебувають більше півсотні прихильників Ю.ТИМОШЕНКО. Вони тримають прапори з символікою БЮТ та "Батьківщини", національні прапори, портрети Юлії Тимошенко, квіти, транспаранти "Геть банду від влади!".

Охорону громадського порядку біля Апеляційного суду забезпечує незначна кількість працівників органів внутрішніх справ.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва з кінця червня розглядає кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО, яку Генпрокуратура звинувачує у перевищенні влади при укладенні газових контрактів з РФ у 2009 році.

5 серпня суд прийняв рішення про зміну запобіжного заходу стосовно Ю.ТИМОШЕНКО із підписки про невиїзд на арешт. Після цього захист Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляв клопотання про звільнення екс-прем’єра з-під варти, однак Печерський суд щоразу відмовляв у його задоволенні.