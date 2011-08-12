Суд заборонив фото- і відеозйомку засідання за скаргою Тимошенко

Апеляційний суд Києва заборонив фото- і відеозйомку засідання, під час якого розглядається скарга екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на рішення Печерського райсуду столиці про її арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення Апеляційний суд Києва ухвалив на початку засідання.

Як повідомлялося, Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги Ю.ТИМОШЕНКО на її арешт.

Екс-прем`єра не привезли з СІЗО до суд, хоча вона напередодні подавала заяву до суду і до керівництва СІЗО з проханням дозволити їй бути присутньою на судовому засіданні за її скаргою.

Печерський районний суд Києва з кінця червня розглядає кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО, яку Генпрокуратура обвинувачує в перевищенні влади при укладанні газових контрактів з РФ у 2009 році.

5 серпня суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу щодо Ю.ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на арешт. Після цього захист Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляв клопотання про звільнення екс-прем`єра з-під варти, проте Печерський суд кожного разу відмовляв в його задоволенні.