Суддя: Церква не повинна спрямовувати віруючих у русло конфронтації

Релігійні діячі не повинні спрямовувати силу почуттів віруючих у русло конфронтації і правового нігілізму. Так УКРІНФОРМу прокоментував звернення до Печерського суду представників УПЦ КП, Римо-католицької церкви та об`єднаної церкви євангелістів християн-баптистів суддя Вищого господарського суду Олег Хрипун.

"Суд, розглядаючи будь-яку справу: господарську, адміністративну, цивільну, кримінальну - повинен давати оцінку фактам та доказам без жодного втручання ззовні. А справа, про яку йде мова, тим більше має бути розглянута безсторонньо, оскільки вона має величезний резонанс, і на її розгляд не повинно бути будь-якого впливу ні з боку державних діячів, ні з боку політиків, ні з боку представників різних релігійних конфесій", - сказав він.

Хрипун пояснив, що за певних обставин їхні висловлювання можуть розцінюватися як втручання у правосуддя.

За його словами, Церква як одна із впливових соціальних інституцій, має вагомий вплив на суспільне життя, тож слова релігійних діячів мають для них величезне значення. Водночас Хрипун нагадав, що згідно з Конституцією, Церква і релігійні організації відокремлені від держави. "У релігії є своє завдання - вони формують духовність нації, і релігійні діячі не повинні спрямовувати силу почуттів віруючих у русло конфронтації і правового нігілізму", - наголосив він.

У відповідь на запитання, чи не можна в даному разі розцінювати клопотання представників Церкви про зміну Тимошенко запобіжного заходу як вияв людського співчуття і християнського милосердя, Хрипун зазначив, що "судді також розуміють, що без дотримання християнських заповідей неможливе справедливе судочинство".

"Я думаю, що керівники релігійних організацій повинні усвідомлювати свою відповідальність за кожне сказане ними слово, тим більше коли йдеться про відправлення правосуддя", - підсумував він.