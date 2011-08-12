Прокурори просять відмовити Тимошенко - суддя пішла думати

Прокурори просять Апеляційний суд Києва відмовити екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО в розгляді скарги на рішення про її арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на засіданні суду.

За їх словами, Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає процедури оскарження рішення суду першої інстанції про міру запобіжного заходу.

Суддя Апеляційного суду Києва Ольга ЄФІМОВА пішла до нарадчої кімнати вирішувати, приймати чи не приймати до розгляду по суті скаргу на рішення Печерського райсуду столиці про арешт екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі адвокати Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ і Микола СІРИЙ наполягали, що відповідно до чинних процесуальних норм України, законодавства та міжнародних правових договорів, суд першої інстанції не мав підстав змінювати Ю.ТИМОШЕНКО міру запобіжного заходу.

Так само відповідно до цих норм, на переконання адвокатів екс-прем’єра, є всі підстави, щоб Апеляційний суд прийняв до розгляді по суті скаргу на арешт Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Апеляційному суді Києва почалося слухання справи з розгляду апеляційної скарги Ю.ТИМОШЕНКО на постанову Печерського районного суду Києва про зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.