Нардепи під судом посварилися з міліцією через журналістів

Працівники правоохоронних органів не пропускають журналістів до зали судових засідань Апеляційного суду Києва, де розглядається скарга Тимошенко. Про це заявляють у «Батьківщині». Охорона аргументує це тим, що у судовій залі дуже мало місця.

При цьому після словесної перепалки народних депутатів Сергія ПАШИНСЬКОГО, Романа ЗАБЗАЛЮКА, а також Олександра ТУРЧИНОВ з працівниками міліції, близько 10 журналістам вдалося пройти до зали. Всі інші представники ЗМІ залишилися у коридорі суду.

Крім того, до зали судових засідань не пустили операторів з камерами, аргументуючи це відсутністю дозволу на зйомку.