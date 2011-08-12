Апеляційний суд відмовився розглядати скаргу Тимошенко

Апеляційний суд Києва відмовився приймати до розгляду по суті скаргу на арешт екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосила суддя палати з кримінальних справ вказаного суду Ольга ЄФІМОВА.

Своє рішення суд аргументував тим, що відповідно до норм чинного КПК, постанова Печерського районного суду про зміну Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу оскарженню не підлягає. Тому суд вирішив скаргу на арешт Ю.ТИМОШЕНКО до розгляду не приймати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Апеляційному суді Києва почалося слухання справи з розгляду апеляційної скарги Ю.ТИМОШЕНКО на постанову Печерського районного суду Києва про зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відсутня на засіданні.

Як заявила на засіданні суддя О.ЄФІМОВА, "обов’язковою є лише участь прокурора на засіданні, Інші учасники процесу можуть бути викликані, але їх участь не є обов’язковою. Тому клопотання задоволенню не підлягає".

Апеляційний суд також відхилив клопотання 11 українських і іноземних телеканалів щодо участі у засіданні. "У залі можуть бути використані лише портативні аудіотехнічні засоби. У відео- та фотозйомці відмовлено", - сказала суддя.