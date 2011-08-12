ЗМІ: Міліцію дресирують розганяти вуличні акції (відео)

Українська міліція посилено тренується діяти під час масових акцій, зокрема – зупиняти вуличні заворушення.

Про це повідомляє українська служба радіостанції "Свобода".

У спецпідрозділах "Беркут" такі навчання проходять щотижня. В МВС пояснюють це підготовкою до чемпіонату Євро-2012, який триватиме лише місяць. Утім, з неофіційних джерел відомо, що розганяти масові акції готуються і в інших містах. Правозахисники та представники опозиції кажуть, що таким чином силові відомства готуються протидіяти акціям протесту проти чинної влади.

Київська міліція загалом та її спеціальні підрозділи зокрема чи не найкраще в Європі підготовані до дій в умовах масових вуличних акцій, заявив голова прес-служби управління МВС у Києві Володимир ПОЛІЩУК. За його словами, ці навички правоохоронці регулярно відпрацьовують понад 10 років, починаючи з акцій "Повстань, Україно!" та "Україна без Кучми".