Адвокат Тимошенко: це просто судовий «беспредєл»

Адвокат екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ називає «судовим беспредєлом» відмову Апеляційного суду Києва прийняти до розгляду по суті скаргу на арешт його підзахисної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після завершення засідання в Апеляційному суді Києва.

«Єдина надія на четверту владу залишилась, тому що третя влада абсолютно не працює. Після сьогоднішнього рішення я можу сказати свою особисту думку, що судочинства в Україні немає… Це просто судовий беспредєл, коли людина арештована і вона не може оскаржити це рішення. Це абсурд, реальний абсурд», - наголосив Ю.СУХОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд відмовився розглядати скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на рішення Печерського райсуду про її арешт.

Відповідне рішення ухвалила суддя цього суду Ольга ЄФІМОВА.

Вона зазначила, що згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу, постанова Печерського суду про зміну запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на взяття під варту не може бути оскаржена в апеляційному порядку, тому суд прийняв рішення не приймати скаргу до розгляду по суті.