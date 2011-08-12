Прокурор каже, що шансів у Тимошенко не було

Сторона звинувачення пояснює, що відмова у розгляді судом апеляції на арешт екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО пов`язана з відсутністю такої можливості згідно з Кримінально-процесуальним кодексом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прокурор з боку звинувачення Віктор КЛИМЕНКО журналістам біля будівлі Апеляційного суду Києва.

"Тому що окремий розгляд подібних судових рішень в апеляційному порядку не передбачений Кримінально-процесуальним кодексом України. Відповідно до встановлених норм таке рішення оскаржується тільки одночасно з рішенням по суті пред`явленого звинувачення", – повідомив прокурор.

В.КЛИМЕНКО додав, що за таких обставин розгляд апеляції неможливий.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд відмовився розглядати скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на рішення Печерського райсуду про її арешт.

Відповідне рішення ухвалила суддя цього суду Ольга ЄФИМОВА.

Вона зазначила, що згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу, постанова Печерського суду про зміну запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на узяття під варту не може бути оскаржена в апеляційному порядку, тому суд ухвалив рішення не приймати скаргу до розгляду по суті.