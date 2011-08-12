Кузьмін: свідок у США заявив, що за вбивство Щербаня платила Тимошенко

У матеріалах справи проти Павла Лазаренка в США є інформація про причетність Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня.

Як пише Українська правда, про це в інтерв`ю "Фокусу" заявив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.

"У матеріалах американських кримінальних справ проти Лазаренка є цікава інформація. Допитаний прокуратурою США свідок у справі Лазаренка прямо сказав, що кіллер за вбивство Щербаня отримав гроші з рахунків Лазаренка і Тимошенко", - сказав він.

"Свідок посилається на розмову з замовником, який сказав: "Юля заплатить", маючи на увазі, "заплатить за вбивство", - зазначив Кузьмін.

На питання, чи буде прокуратура порушувати справу проти Тимошенко за цим епізодом, Кузьмін відповів: "Повторюся, ці матеріали знаходяться в США, як і свідки, які давали ці свідчення американським прокурорам"