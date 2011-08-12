Як ділитимуть Хрещатик 24 серпня - Попов киває на суд і міліцію

На сьогодні Київська міська державна адміністрація не отримувала заявок від політичних партій чи громадських організацій на проведення 24 серпня альтернативного урочистому параду з нагоди річниці Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Так на запитання, як збирається КМДА впорядковувати демонстрації у День Незалежності, зважаючи на зави окремих громадських організацій та партій про намір провести свій парад на Хрещатику, О.ПОПОВ сказав: «У нас нема таких заяв».

Водночас він продовжив: «Якщо вони будуть, якщо органи правопорядку до нас звернуться з аргументами, що це може призвести до якихось негативних дій, то, безумовно, ми відреагуємо і подамо свої пропозиції до суду. Як вирішить суд, так і буде».

Він ще раз підкреслив, що зараз таких пропозицій КМДА не отримувала і не розглядає.