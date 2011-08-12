Королевська: арешт Тимошенко приведе країну до економічного колапсу

Голова Комітету Верховної Ради з промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО потрібно терміново звільнити з-під варти, щоб не привести країну до економічного колапсу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона заявила, коментуючи візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Росії і заяви віце-прем`єра Сергія ТІГІПКА про невдалі переговори з ЄС через процес над Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, арешт лідера опозиції негативно вплинув на міжнародний імідж України, що вже приносить певні втрати для економіки країни.

«Президенту Україну Віктору ЯНУКОВИЧУ все важче вести переговори щодо встановлення ціни на газ для української економіки. Вчорашня зустріч глави нашої держави і Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА закінчилася практично нічим», - зазначила політик, нагадавши при цьому, що керівництво РФ різко засудило арешт Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки російська сторона вважає, що екс-прем’єр України діяла в рамках правового поля при підписанні газових угод у 2009 році.

Ще гіршою є ситуація на західному напрямку, підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. «Вчора віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО став першим високопосадовцем, який публічно визнав, що процес проти Юлії ТИМОШЕНКО ускладнює переговорний процес України з ЄС про зону вільної торгівлі», - відзначила вона.

Таким чином, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «в результаті бездумних політизованих дій влади ми вже починаємо нести конкретні економічні втрати».

«Наші підприємства з одного боку не отримують економічно обгрунтовану ціну на газ, що в черговий раз ставить їх на межу зупинки виробництва і початку масових звільнень людей. З іншого боку - закриття європейських ринків також приведе до масового згортання виробництв», - зазначила вона.

«Я і раніше попереджала діючу владу, що вона робить необоротну помилку, поспішно заарештовуючи ТИМОШЕНКО. Тепер мої прогнози, на жаль, збуваються», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Які ще аргументи потрібні владі, щоб розуміти, що арешт лідера опозиції завдає величезної шкоди всій Україні в очах світової громадськості? Тільки справжні політичні та економічні свободи дозволять нашій країні стати конкурентноздатною, процвітаючою і багатою, тому я вимагаю негайного звільнення Юлії ТИМОШЕНКО», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.