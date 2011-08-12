Тимошенко хочуть взяти на поруки тричі, двічі та просто Герой

Герой України, двічі Герой праці, заслужений шахтар, Почесний громадянин Луганської області і міста Свердловська Володимир МУРЗЕНКО; Герой України, Герой Соціалістичної праці, кавалер знаку «Шахтарська слава» трьох ступенів, Почесний шахтар України Микола СКРИПНИК і Герой України Віктор БОНДАРЄВ просять відпустити колишнього прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з-під арешту під їх особисте поручительство.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі луганської обласної організації партії ВО «Батьківщина», про це йдеться у заяві, підписаній трьома Героями України.

«Ми вважаємо, що арешт відомого політичного діяча, глави опозиційної партії і екс-прем`єр-міністра України є безпідставним і неприпустимим для будь-якого демократичного, правового суспільства. Позбавлення волі лідера ВО «Батьківщина» є політичною розправою діючої влади над опозицією, що порушує верховенство права, нівелює принципи справедливості і незалежності судочинства у нашій країні», - написали вони.

В.МУРЗЕНКО, М.СКРИПНИК і В.БОНДАРЄВ також заявили: «Ми не хочемо, щоб в Україні замість демократії панував авторитарний режим. Це неприпустимо».

Звертаючись до судді Печерського райсуду Родіона КІРЄЄВА, вони просять змінити запобіжний захід для Ю.ТИМОШЕНКО і передати її під їх особисте поручительство.