У Facebook відкрите офіційне представництво Юлії Тимошенко

У соціальній мережі Facebook відкрито офіційне представництво колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка нині перебуває під вартою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», сторінка лідера української опозиції доступна за адресою: https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko

«Мета представництва – об’єднання усіх патріотів України на єдиному майданчику у соціальних мережах, напрацювання спільних позицій, координація дій з метою усунення від влади злочинного режиму ЯНУКОВИЧА та повернення країни до демократії», – йдеться у повідомленні.

Сторінка Ю.ТИМОШЕНКО у Facebook буде містити новини, фотографії та відео, звернення до інтернет-аудиторії, анонси подій. Також планується, що вона стане «майданчиком обговорення плану дій для кожного небайдужого українця, який відчуває власну відповідальність за те, яким шляхом піде його країна».

Постійний супровід представництва Ю.ТИМОШЕНКО у Facebook наразі здійснюватиме служба лідера партії «Батьківщина», зазначили у прес-службі.