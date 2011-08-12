Партія регіонів повідомляє про провокацію в Запоріжжі

17:31, 12 серпня 2011
Політика
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"Ландік-2" тільки схожий

У Партії регіонів називають провокацією поширену низкою ЗМІ інформацію про побиття в Запоріжжі сином народного депутата від ПР Олександра ПЕКЛУШЕНКА, Єгором, дівчини.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

«Поширена низкою ЗМІ інформація про нібито інцидент, що стався в Запоріжжі за участю сина народного депутата України, заступника голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра ПЕКЛУШЕНКА, Єгора, є провокацією, що має політичну мету, – скомпрометувати батька молодого хлопця, якого намагаються утягнути в скандал», - заявили в ПР.

За словами авторів заяви, «явна брехня, що старанно тиражується деякими, «всеїдними», мас-медіа, розповсюджується в надії кинути тінь на Олександра ПЕКЛУШЕНКА - людину, яка користується заслуженою пошаною в Запорізькому регіоні».

Причому, вважають в ПР, «організатори цієї брудної піар-кампанії, очевидно, не знайшовши жодного компромату на Олександра Миколайовича, намагаються вплутувати в різні історії його родичів». «Це підтверджує і сам депутат: за його словами, дана історія має політичний підтекст, а її автори намагаються таким чином зганьбити політика, відомого як на регіональному, так і національному рівні своєю принциповістю і твердою політичною позицією», - йдеться в заяві «регіоналів».

«Залишається лише з`ясувати, хто саме є ідейним натхненником брудної піар-кампанії проти народного депутата від Партії регіонів. Тоді одразу стане ясно і те, яку саме кінцеву мету переслідували люди, які закинули в ЗМІ брехливе повідомлення про інцидент у Запоріжжі», - резюмували в ПР.

Як повідомлялося, деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в Запоріжжі, в ресторані «Веселий Роджер», «чоловік міцної статури, років 30-ти на вигляд» побив дівчину.

Також автори публікації повідомили, що «чоловік був дуже схожий» на сина народного депутата від Партії регіонів Олександра ПЕКЛУШЕНКА Єгора.

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