Королевська: люди знають, за що страждає Тимошенко

Народний депутат України, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає відмови Печерського райсуду столиці і Київського Апеляційного суду звільнити з-під арешту колишнього прем’єр-міністра України, лідера опозиції Юлію ТИМОШЕНКО зневагою до громадськості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, народний депутат вважає, що сьогоднішнє рішення Київського Апеляційного суду «поставило ще одну темну пляму на обличчя влади». «Напівзакритий режим засідання, відсутність на ньому самої Ю.ТИМОШЕНКО ще раз доводять заанґажованість судового корпусу», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«І це незважаючи на те, що вже десятки тисяч пересічних громадян поставили свої підписи під вимогою про звільнення Ю.ТИМОШЕНКО. Це незважаючи на те, що серед них – лідери найбільших церков України, видатні громадські діячі, світила науки та культури нашої країни. Відмовивши їм у проханні відпустити з-під арешту Ю.ТИМОШЕНКО, суддя Родіон КІРЄЄВ і судді Апеляційного суду плюнули їм усім в обличчя», – цитує прес-служба народного депутата.

За її словами, українці у різних регіонах країни не вірять у те, що арешт лідера опозиції справедливий. «Народ не обдуриш… Я постійно відвідую регіони і хочу сказати, що люди не вірять у справедливість арешту. Вони знають, що Ю.ТИМОШЕНКО страждає за свою боротьбу за інтереси народу, проти олігархів, які висмоктують з країни останні соки», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат ВР зазначила, що особисто подякувала депутатам тих місцевих рад, які засудили репресії проти Ю.ТИМОШЕНКО і наступ авторитаризму в Україні.

«Люди попросили мене донести до влади, що вони готові захищати свої права і свободи будь-якими доступними засобами. Вони розуміють: якщо розтопчуть ТИМОШЕНКО, влада топтатиме їх без жодних наслідків. Я дякую місцевим радам, які не бояться виступити проти наступу на права й свободи. Міські ради Хмельницького, Львова, інших міст уже засудили репресії проти Юлії ТИМОШЕНКО», - сказала народний депутат.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що поки Ю.ТИМОШЕНКО перебуває під арештом, вона вимагатиме невідкладного доступу до слідчого ізолятору, щоб переконатися, що лідерові «Батьківщини» створені «нормальні умови проживання, які не підірвуть її здоров’я», а також щоб передати екс-прем’єру слова підтримки від народу.