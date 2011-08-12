Мер Одеси отримав матеріальну допомогу на 1 млн. грн.

Міський голова Одеси Олексій КОСТУСЄВ, який, як відомо, є мільйонером, одержав торік матеріальної допомоги на 1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомив голова одеської обласної організації "Демократичний альянс" Олексій ЧОРНИЙ, пославшись на офіційну відповідь з Одеської міськради, яку він одержав на недавній запит.

О.ЧОРНИЙ уточнив, що матеріальну допомогу в такому обсязі О.КОСТУСЄВУ, можливо, надала Одеська міськрада, яку він очолив у листопаді 2010 року.

У декларації про доходи мера Одеси вказані, зокрема, такі одержані доходи: 1,733 млн. грн, дивіденди, відсотки - 451 тис. грн; матеріальна допомога - 1,062 млн.; заробітна плата - 161,3 тис. грн.

Нагадаємо, в лютому 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання у рамках проекту «Розмова з країною», висловив крайнє здивування розпорядженням Одеського міського голови О.КОСТУСЄВА підвищити собі зарплату удвічі.

«На КОСТУСЄВА це не схоже. Він зрілий політик і небідна людина. Я зараз поцікавлюся, тільки-но закінчиться ця програма, якщо це правда, я його попрошу, щоб він публічно дав на це питання відповідь», – заявив під час бесіди з одеситами В.ЯНУКОВИЧ.