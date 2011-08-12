Печерський суд стягнув з Власенка аліменти

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення на користь колишньої дружини народного депутата від фракції БЮТ, колишнього захисника екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка Наталії Окунської про стягнення з нардепа аліментів у розмірі 25% від усіх його заробітків на його дочку Поліну.

Про це УКРІНФОРМу повідомила адвокат Н.Окунської Тетяна Шевченко.

"Сьогодні було прийнято рішення про стягнення з нього аліментів на дитину, на Поліну, в розмірі 25% від усіх видів його заробітку. Це рішення підлягає негайному виконанню, тому в понеділок вона може забрати виконавчий лист і віддати його у виконавчу службу", - заявила Т.Шевченко.