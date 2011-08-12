Польські експерти: арешт Тимошенко є найбільш вигідним для Росії

Українська влада через арештом колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО послабили свою позицію у відносинах із Заходом та Росією.

Таку думку висловили експерти польського Центру східних досліджень (OSW, Варшава) в переданому УНІАН аналізі «справи Тимошенко».

Польські аналітики вважають, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО є найбільш вигідним для Російської Федерації, котра в умовах охолодження відноси України із Заходом зможе легше втягнути свого західного сусіда у створюваний нею Митний союз.

На переконання експертів, арешт Ю.ТИМОШЕНКО, яку звинувачують у перевищені повноважень під час підписання газового контракту 2009 року, не збільшить шанси українських властей на новий більш вигідний газовий договір з РФ.

«Звинувачення не стосується змісту директив, а способу їх ухвалення та затвердження; по суті мова йде про процедурно-канцелярські справи. У зв’язку з цим можливе доведення неправомірності процедури ухвалення директив не зможе поставити під сумнів легальність укладеного договору», - написали аналітики.

Крім цього, арешт колишньої глави уряду однозначно ускладнить переговори України з Євросоюзом в питаннях створення зони вільної торгівлі та договору про Асоціацію.

«Здається, що влада України зараз думає, як вийти зі справи ТИМОШЕНКО так, аби не затягувати переговори про Асоціацію з Євросоюзом та водночас не допустити політичної та моральної перемоги ТИМОШЕНКО», - зазначили експерти.